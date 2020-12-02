Расписание 2-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в Контиолахти

С 3 по 6 декабря в Контиолахти (Финляндия) пройдёт второй этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Контиолахти, Финляндия
Расписание соревнований
3 декабря
15:30 мск — спринт, мужчины.
18:30 — спринт, женщины.
5 декабря
15:20 — гонка преследования, мужчины.
17:15 — эстафета, женщины.
6 декабря
14:45 — эстафета, мужчины.
17:15 — гонка преследования, женщины.
В состав мужской сборной России на стартовые этапы Кубка мира вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко и Семён Сучилов. Однако Бабиков, сдавший положительный тест на COVID-19, и контактировавший с ним Гараничев в Контиолахти не выступят.
В заявку женской команды были включены: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.
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