Легков пообещал помочь Шипулину, который лишился золотой медали ОИ из-за Е. Устюгова

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков пообещал помочь чемпиону мира по биатлону Антону Шипулину, который вследствие дисквалификации Евгения Устюгова лишился золотой медали ОИ в Сочи в эстафете.

«Шипулин потерял титул? Начнём с того, что пока ничего не ясно. Конечно, друг всегда найдёт слова поддержки, ещё история не закончилась, есть основной CAS (Спортивный арбитражный суд. — Прим. «Чемпионата»). Говорю ему, что всё будет хорошо, давай вместе разберёмся, если нужно — помогу.

Собственно, когда у меня была такая же ситуация, за мной приезжали, за шкибот брали со словами «давай, взбодрись», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».

Напомним, ранее Легкова лишали золотой медали ОИ в Сочи на основаниях информации из доклада Ричарда Макларена, однако впоследствии ему удалось доказать свою невиновность в CAS.