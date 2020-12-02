Легков пообещал помочь Шипулину, который лишился золотой медали ОИ из-за Е. Устюгова

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков пообещал помочь чемпиону мира по биатлону Антону Шипулину, который вследствие дисквалификации Евгения Устюгова лишился золотой медали ОИ в Сочи в эстафете.
«Шипулин потерял титул? Начнём с того, что пока ничего не ясно. Конечно, друг всегда найдёт слова поддержки, ещё история не закончилась, есть основной CAS (Спортивный арбитражный суд. — Прим. «Чемпионата»). Говорю ему, что всё будет хорошо, давай вместе разберёмся, если нужно — помогу.
Собственно, когда у меня была такая же ситуация, за мной приезжали, за шкибот брали со словами «давай, взбодрись», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».
Напомним, ранее Легкова лишали золотой медали ОИ в Сочи на основаниях информации из доклада Ричарда Макларена, однако впоследствии ему удалось доказать свою невиновность в CAS.
- 2 декабря 2020
-
12:33
-
09:00
-
00:28
- 1 декабря 2020
-
23:09
-
21:38
-
20:42
-
17:48
-
14:37
-
13:44
-
11:35
-
10:48
-
10:34
-
10:19
-
09:41
- 30 ноября 2020
-
22:39
-
19:38
-
17:27
-
15:57
-
14:17
-
14:17
-
12:36
-
12:15
-
11:41
-
11:30
-
11:08
-
10:54
-
10:41
-
09:17
- 29 ноября 2020
-
23:08
-
22:04
-
21:04
-
21:01
-
20:46
-
19:51
-
19:06