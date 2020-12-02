Губерниев: Шопин был в невменяемом состоянии и угрожал допинг-офицеру!

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал причину исключения из состава сборной России Юрия Шопина и его последующей дисквалификации.
«К Юрию на сборе рано утром пришёл допинг-офицер, но Шопин был в невменяемом состоянии (алкоголь?), не хотел сдавать тест и угрожал допинг-офицеру!
Был зол и страшен в гневе, Шопин Юрий, за что и был наказан дисциплинарным комитетом СБР! Решение правильное и справедливое, со ставки ЦСП спортсмена сняли — и правильно! Нам такой биатлон не нужен!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
27-летний Шопин является двукратным золотым медалистом зимней Универсиады в Осрблье (Словакия, 2015). Дебют биатлониста на Кубке мира состоялся 1 декабря 2016 года. 5 января 2017-го он показал лучший результат в карьере на Кубке мира, заработав впервые кубковые очки.
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