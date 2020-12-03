Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти

Сегодня, 3 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 15:30 мск.
Первым из россиян в гонку отправится Матвей Елисеев, получивший 4-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Александр Логинов (8-й), Эдуард Латыпов (25-й), Антон Бабиков (40-й), Семён Сучилов (77-й) и Пётр Пащенко (93-й).
Лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Бё выйдет на старт 11-м.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.
Йоханнес Бё стал победителем спринта на стартовом этапе Кубка мира, который также прошёл в Контиолахти.
Расписание Кубка мира сезона-2020/2021
- 3 декабря 2020
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- 2 декабря 2020
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- 1 декабря 2020
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