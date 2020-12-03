Ярошенко — о мужской сборной: резервы у нас есть. Думаю, команда будет прибавлять

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко подвёл итоги первого этапа Кубка мира в исполнении мужской сборной России.
«Жаль, что не смогли стартовать на первом этапе Антон Бабиков и Евгений Гараничев. Я видел, как они бежали контрольные старты. Оставили приятное впечатление. Хотелось посмотреть их в деле на этапе Кубка мира, чтобы составить объективную картину о состоянии всей нашей мужской команды. Было бы понятно, насколько наши ребята конкурентоспособны.
Мы провели Кубок России в Ханты-Мансийске, там было несколько молодых интересных ребят, и очень прилично выглядела Татьяна Акимова. Возможно, мы ещё увидим её в сборной в нынешнем сезоне.
А вообще, Кубок России показал, что резервы у нас есть. Понятно, что ребята, которые в Хантах неплохо выглядели, пока не обстрелянные. Но это решать тренерскому штабу сборной – приглашать их или пока рано.
Что касается общего резюме, думаю, наши будут от старта к старту добавлять», — цитирует Ярошенко «Советский спорт».
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