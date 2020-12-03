Ярошенко: Логинов должен извиниться за допинг? Поезд ушёл

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал заявление Йоханнеса и Тарьей Бё, которые в очередной раз призвали Александра Логинова извиниться за своё допинговое прошлое.



«Накануне сезона братья Бе обратились к Александру Логинову, чтобы он извинился за свои прошлые допинговые прегрешения. Считается, что к Логинову из-за этого негативное отношение международной биатлонной общественности. Извинится – отношение поменяется.

Мне кажется, эта тема уже сошла на нет. Могут быть отдельные всплески, если Логинов что-то выиграет. Но он давно выбрал такую позицию и ей следует.



Извинения еще никому не помогали. Это иллюзия, что все кругом такие белые и пушистые. Ложка была дорога к обеду, теперь-то чего извиняться? Поезд ушёл. А сам Саша уже привык к этому давлению", — цитирует Ярошенко «Советский спорт».