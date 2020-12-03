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Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти

Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 3 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 18:30 мск.

Первой из россиянок в гонку отправится Евгения Павлова, получившая 19-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Ульяна Кайшева (20-й), Ирина Казакевич (38-й), Светлана Миронова (49-й), Тамара Воронина (84-й) и Анастасия Гореева (89-й).

Лидер общего зачёта Кубка мира шведка Ханна Эберг стартует 29-й, действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» итальянка Доротея Вирер — 11-й.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.

Расписание Кубка мира сезона-2020/2021.

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