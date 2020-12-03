Васильев: Логинову надо готовиться к чемпионату мира как к главному старту сезона

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, как видит задачи лидера сборной России по биатлону Александра Логинова в сезоне-2020/2021.
«Логинову надо, как обычно, готовиться к чемпионату мира как к главному старту сезона. Делать ставку именно на удачное выступление в Поклюке, а «Большой хрустальный глобус» — это опционально. Планировать ничего возможно. Даже Йоханнес Бё не может сейчас сказать, будет он бороться за БХГ или нет. Это дело такое — пойдёт не пойдёт. Если у тебя пошли высокие результаты, ты задумываешься, почему бы не продлить серию. А бывает результаты идут то вверх, то вниз», — приводят слова Васильева «Известия».
Второй этап Кубка мира стартует в Контиолахти (Финляндия) 3 декабря мужской спринтерской гонкой на 10 км. Чемпионат мира — 2021 пройдёт с 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения).
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