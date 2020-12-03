Ханна Эберг: в прошлом сезоне я поставила цель — выиграть спринт

Олимпийская чемпионка Ханна Эберг поделилась впечатлениями от первого этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), где она выиграла спринт. Впервые в своей карьере 25-летняя биатлонистка стала лидером общего зачёта Кубка мира.



«В прошлом сезоне я чувствовала себя комфортно в основном в гонках с четырьмя огневыми рубежами. Было много гонок с двумя огневыми рубежами, где я чувствовала стресс. Я не успевала по трассе и чувствовала, что мне нужно компенсировать это на огневом рубеже.



Поэтому после прошлого сезона я поставила перед собой цель — выиграть спринт. И то, что мне удалось это сделать в первой гонке, невероятно приятно, я очень этому рада», — цитирует Эберг Expressen.

Расписание Кубка мира сезона-2020/2021