Ханна Эберг: в прошлом сезоне я поставила цель — выиграть спринт
Олимпийская чемпионка Ханна Эберг поделилась впечатлениями от первого этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), где она выиграла спринт. Впервые в своей карьере 25-летняя биатлонистка стала лидером общего зачёта Кубка мира.
«В прошлом сезоне я чувствовала себя комфортно в основном в гонках с четырьмя огневыми рубежами. Было много гонок с двумя огневыми рубежами, где я чувствовала стресс. Я не успевала по трассе и чувствовала, что мне нужно компенсировать это на огневом рубеже.
Поэтому после прошлого сезона я поставила перед собой цель — выиграть спринт. И то, что мне удалось это сделать в первой гонке, невероятно приятно, я очень этому рада», — цитирует Эберг Expressen.
Расписание Кубка мира сезона-2020/2021
Эберг возглавила общий зачёт Кубка мира после первого этапа, Кайшева — 15-я
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