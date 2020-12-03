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Тренер сборной Швеции по биатлону: берегитесь шведов!

Тренер сборной Швеции по биатлону: берегитесь шведов!
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Йоханнес Лукас оценил выступление подопечных на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.

«Для меня действительно важно, что команда прилагает усилия, чтобы попасть на подиум и быть в десятке лучших. Конечно, нужно оставаться реалистами, мы выступали только один уик-энд, так не будет каждую неделю. Но сейчас я могу сказать участникам: берегитесь шведов!» — цитирует тренера Expressen.

Ханна Эберг выиграла женский спринт, а Себастиян Самуэльссон и Мартин Понсилуома заняли второе и третье места соответственно в мужском спринте. В женской индивидуальной гонке сразу четыре представительницы Швеции вошли в топ-7, в том числе Йоханна Скоттхейм, ставшая третьей.

Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Текстовая трансляция мужского и женского спринтов в Контиолахти

Ханна Эберг: в прошлом сезоне я поставила цель — выиграть спринт
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