Тренер сборной Швеции по биатлону: берегитесь шведов!

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Йоханнес Лукас оценил выступление подопечных на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.



«Для меня действительно важно, что команда прилагает усилия, чтобы попасть на подиум и быть в десятке лучших. Конечно, нужно оставаться реалистами, мы выступали только один уик-энд, так не будет каждую неделю. Но сейчас я могу сказать участникам: берегитесь шведов!» — цитирует тренера Expressen.



Ханна Эберг выиграла женский спринт, а Себастиян Самуэльссон и Мартин Понсилуома заняли второе и третье места соответственно в мужском спринте. В женской индивидуальной гонке сразу четыре представительницы Швеции вошли в топ-7, в том числе Йоханна Скоттхейм, ставшая третьей.

Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Текстовая трансляция мужского и женского спринтов в Контиолахти