Михаил Шашилов объяснил отсутствие Ларисы Куклиной в заявке на спринт в Контиолахти

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал отсутствие Ларисы Куклиной в заявке на спринтерскую гонку, которая состоится на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) сегодня, 3 декабря. Тренер сообщил, что это связано с падением Ларисы на первом этапе.

«Лариса сама обратилась, пожаловалась на то, что тянет руку. Захотела взять паузу, поэтому такое решение», — приводит слова Шашилова официальный сайт Союза биатлонистов России.

Участие в гонке примут Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию мужского и женского спринтов в Контиолахти.

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