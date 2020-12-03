Михаил Шашилов объяснил отсутствие Ларисы Куклиной в заявке на спринт в Контиолахти
Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал отсутствие Ларисы Куклиной в заявке на спринтерскую гонку, которая состоится на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) сегодня, 3 декабря. Тренер сообщил, что это связано с падением Ларисы на первом этапе.
«Лариса сама обратилась, пожаловалась на то, что тянет руку. Захотела взять паузу, поэтому такое решение», — приводит слова Шашилова официальный сайт Союза биатлонистов России.
Участие в гонке примут Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию мужского и женского спринтов в Контиолахти.
Расписание Кубка мира сезона-2020/2021.
Павлова стартует 19-й в спринте в Контиолахти, Миронова — 49-й, Куклина не попала в заявку
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