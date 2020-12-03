Волков — о ситуации с Бабиковым и Гараничевым: лучше жить по одному. Но встаёт в копеечку

Тренер женской сборной России по биатлону Алексей Волков оценил ситуацию вокруг влияния возможного заражения коронавирусом на атмосферу в команде.
«Есть ли взаимное недоверие в плане коронавируса? У меня точно нет. Мне без разницы — антитела. Больше опасений, что всю сборную могут посадить на карантин. Переболевшие пошучивают, но понимают: и они не застрахованы. Заболеет сосед, меня тоже изолируют, несмотря на антитела», — цитирует Волкова сайт «Матч ТВ».
Волков также прокомментировал ситуацию с положительным тестом на коронавирус у Антона Бабикова, вследствие чего Бабиков и контактировавший с ним Евгений Гараничев пропустили первый этап Кубка мира в Контиолахти.
«Не доходило ли у них до обид? Да какие обиды, все в адеквате. Идеальное решение — жить в комнатах по одному, хотя бы спортсменам. Но встаёт в копеечку, приходится выбирать», — сказал тренер.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию мужского и женского спринтов в Контиолахти.
Календарь гонок Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021.
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