Тренер Норвегии по биатлону объяснил, почему команда не снимется с этапов КМ, как лыжники

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе рассказал, почему команда не будет сниматься с этапов Кубка мира по примеру лыжников. Ранее стало известно, что сборные Норвегии, Швеции и Финляндии снялись с этапов Кубка мира до конца 2020 года.
«В лыжных гонках другая ситуация. Во-первых, им нужно много перемещаться с места на место. У нас же в биатлоне две недели в Контиолахти и две недели в Хохфильцене. Во-вторых, у нас более чёткий протокол. Он намного лучше протокола FIS.
Знаю, что Йоханнес сказал в интервью NRK, что уважает позицию лыжной федерации Норвегии не участвовать в Кубке мира, но попросил, чтобы другие уважали его выбор выступать на Кубке мира по биатлону», — цитирует Мазе «Матч ТВ».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужского и женского спринтов в Контиолахти, которые состоятся сегодня, 3 декабря.
Кубок мира по биатлону 2020-2021.
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