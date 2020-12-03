Лариса Куклина: мне не впервой вставать с колен
Российская биатлонистка Лариса Куклина оценила старт сезона для себя. Спортсменка пропустит спринтерскую гонку в Контиолахти (Финляндия) из-за последствий падения на стартовом этапе Кубка мира.
«Да! Я не ожидала такого начала сезона… Но не впервой мне вставать с колен, приняла всё как должное, не зацикливаемся на поражениях и неудачах. Работаем дальше, и всё будет хорошо! Всем большое спасибо за поддержку», — написала Куклина в своём «инстаграме».
Участие в спринтерской гонке примут Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию мужского и женского спринтов в Контиолахти.
Расписание Кубка мира сезона-2020/2021.
Михаил Шашилов объяснил отсутствие Ларисы Куклиной в заявке на спринт в Контиолахти
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