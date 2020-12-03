Лариса Куклина: мне не впервой вставать с колен

Российская биатлонистка Лариса Куклина оценила старт сезона для себя. Спортсменка пропустит спринтерскую гонку в Контиолахти (Финляндия) из-за последствий падения на стартовом этапе Кубка мира.

«Да! Я не ожидала такого начала сезона… Но не впервой мне вставать с колен, приняла всё как должное, не зацикливаемся на поражениях и неудачах. Работаем дальше, и всё будет хорошо! Всем большое спасибо за поддержку», — написала Куклина в своём «инстаграме».

Участие в спринтерской гонке примут Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию мужского и женского спринтов в Контиолахти.

Расписание Кубка мира сезона-2020/2021.