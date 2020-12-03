Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Лариса Куклина: мне не впервой вставать с колен

Лариса Куклина: мне не впервой вставать с колен
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина оценила старт сезона для себя. Спортсменка пропустит спринтерскую гонку в Контиолахти (Финляндия) из-за последствий падения на стартовом этапе Кубка мира.

«Да! Я не ожидала такого начала сезона… Но не впервой мне вставать с колен, приняла всё как должное, не зацикливаемся на поражениях и неудачах. Работаем дальше, и всё будет хорошо! Всем большое спасибо за поддержку», — написала Куклина в своём «инстаграме».

Участие в спринтерской гонке примут Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию мужского и женского спринтов в Контиолахти.

Расписание Кубка мира сезона-2020/2021.

Михаил Шашилов объяснил отсутствие Ларисы Куклиной в заявке на спринт в Контиолахти
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020