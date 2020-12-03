Зигфрид Мазе не включил россиян в список главных конкурентов Йоханнеса Бё

Тренером сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе, перечисляя главных конкурентов лидера сезона Йоханнеса Бё, не включил в этот список россиян.
«Йоханнес силён, но другие тоже были хороши (на первом этапе Кубка мира. — Прим. «Чемпионата»): Самуэльссон, Понсилуома, его брат Тарьей и Жаклен. Все они были близки по лыжному ходу. Возможно, они не так хорошо стреляли, как Йоханнес. Но, даже если я очень сильно захочу, он не сможет так стрелять в каждой гонке. Да, Йоханнес остаётся сильным, но другие не так от него далеко.
Фийон Майе очень хорошо стреляет. Возможно, сейчас он не в идеальной форме, но даже в такой форме он стал четвёртым и шестым в первых гонках. Когда он наберёт свой лыжный ход, то станет очень опасным. Жаклен, наоборот, хорошо бежал, но не так хорошо стрелял. Конечно, для биатлона нужна комбинация стрельбы и лыжного хода, но эти парни всё ещё в игре», — приводит слова Мазе «Матч ТВ».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужского и женского спринтов в Контиолахти, которые состоятся сегодня, 3 декабря.
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021.
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