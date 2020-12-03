«10 дней не стоял на лыжах». Бабиков — о том, как перенёс коронавирус

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, как поддерживал форму на карантине. Напомним, из-за заражения коронавирусом спортсмен был вынужден пропустить первый этап Кубка мира в Контиолахти.
«Разрешили чуть раньше выйти на трассу, чем она открылась официально. С утра съездил, часик отстоял на лыжах, съездил домой, переоделся и обратно.
Не хотелось бы даже думать в негативном ключе. Очень приятно встать на снег. Нужно хорошо поработать – конечно, будет нелегко.
10 дней я не стоял на лыжах. Дней шесть назад разрешили выходить по ночам – тренировался ночью. В номере миксовал как мог: Матвей Елисеев поделился велосипедом, тренировался с оружием», — рассказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию мужского и женского спринтов в Контиолахти, которые состоятся сегодня, 3 декабря.
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