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«10 дней не стоял на лыжах». Бабиков — о том, как перенёс коронавирус

«10 дней не стоял на лыжах». Бабиков — о том, как перенёс коронавирус
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, как поддерживал форму на карантине. Напомним, из-за заражения коронавирусом спортсмен был вынужден пропустить первый этап Кубка мира в Контиолахти.

«Разрешили чуть раньше выйти на трассу, чем она открылась официально. С утра съездил, часик отстоял на лыжах, съездил домой, переоделся и обратно.

Не хотелось бы даже думать в негативном ключе. Очень приятно встать на снег. Нужно хорошо поработать – конечно, будет нелегко.

10 дней я не стоял на лыжах. Дней шесть назад разрешили выходить по ночам – тренировался ночью. В номере миксовал как мог: Матвей Елисеев поделился велосипедом, тренировался с оружием», — рассказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию мужского и женского спринтов в Контиолахти, которые состоятся сегодня, 3 декабря.

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