Тарьей Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти, россияне не попали в топ-30

Норвежский биатлонист Тарьей Бё стал победителем спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Второе место занял немец Арнд Пайффер. Тройку призёров замкнул действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё.

Лучший результат среди россиян продемонстрировал Матвей Елисеев, ставший 33-м.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Контиолахти

Спринт. Мужчины

1. Тарьей Бё (Норвегия) — 24.03,7 (0).

2. Арнд Пайффер (Германия) — +13,9 (0).

3. Йоханнес Бё (Норвегия) — +29,4 (1).

4. Беньямин Вегер (Швейцария) — +35,9 (0).

5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +44,0 (0).

6. Яков Фак (Словения) — +45,3 (0).

7. Йоханнес Дале (Норвегия) — +50,8 (1).

8. Бенедикт Долль (Германия) — +50,9 (1).

9. Мартин Понсилуома (Швеция) — +52,0 (3).

10. Михал Крчмарж (Чехия) — +52,5 (0)...

33. Матвей Елисеев (Россия) — +1.29,7 (0).

34. Александр Логинов (Россия) — +1.33,3 (3)...

46. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.55,7 (4)...

55. Антон Бабиков (Россия) — +2.22,3 (2)...

72. Пётр Пащенко (Россия) — +2.53,7 (2)...

85. Семён Сучилов (Россия) — +3.27,2 (4).

Сегодня, 3 декабря, в Контиолахти также состоится женская спринтерская гонка.