Латыпов — о четырёх промахах в спринте: в скорости добавляю — стрельба пропадает

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Спортсмен допустил в гонке четыре промаха: два на «лёжке» и два на «стойке».

«Самочувствие было хорошее, со стрельбой… Не знаю, в скорости добавляю — стрельба пропадает. Вроде уверенно стреляю, но не могу объяснить, почему допускаю промахи.

Картинка для выстрела была идеальная, когда промазал на «лёжке» два раза, даже не поверил. Надо узнать, куда были промахи, чтобы проанализировать, почему так произошло», — сказал Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию мужского и женского спринтов в Контиолахти, которые состоятся сегодня, 3 декабря.

Кубок мира по биатлону сезона-2020/2021.