Елисеев — о результате на втором этапе КМ: не хватило сил. В мышцы добавили свинца

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал результат в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Среди россиян Матвей показал лучшее время, став 33-м.



«На самом деле тревожусь из-за того, что произошло. Ответа пока нет. Старался максимально работать с первого круга, но не хватило сил. Казалось, что начал так, как и в прошлой гонке, но, видимо, темп завысил. На «стойке» лактат накопился, и совсем накрыло.



В мышцы добавили свинца в половину веса тела, но стараешься бежать на уровне. Экстренных корректив нельзя уже внести, нужно начинать гонки соразмерно силам, придётся чуть отставать на первом-втором круге», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».



Напомним, сегодня, 3 декабря, в Контиолахти состоится также женская спринтерская гонка. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований.

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