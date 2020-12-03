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Антон Бабиков — о 55-м месте в спринте: определённые задачи удалось реализовать

Антон Бабиков — о 55-м месте в спринте: определённые задачи удалось реализовать
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал результат в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Напомним, к финишу Антон пришёл 55-м.

«Нельзя сказать, что сильно разочарован, определённые задачи удалось реализовать, но хочется большего. Стараюсь не мыслить драматично, через несколько дней удастся включиться в работу. Всё-таки 10 дней я не просто лежал, но не хватало именно функциональной работы.

Думаю, что я всё-таки болел, может, будет иммунитет. Если не было коронавируса, то антител не будет и всё было зря. Какой у меня кредит доверия в сборной? Мы думаем только о том, чтобы показать всё здесь и сейчас, мысли только о сегодняшнем дне. Что делал на карантине? Старался отвлечься, читал книжки, смотрел фильм Тарковского. Старались избегать негативного анализа», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

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