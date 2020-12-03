Каминский: стрельбой ни Логинов, ни Латыпов сегодня не порадовали. Даже очень огорчили

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выступление Александра Логинова и Эдуарда Латыпова в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финлядния).
«Перед стартом у Логинова возникли проблемы со спиной, точно не могу сказать. Доктор с ним работал, обезболивал. С чем он ушёл со старта, я тоже не знаю, поскольку был на дистанции. Наверное, были проблемы, хотя по ходу всё в порядке. Сегодня 8-й ход, это очень хорошо для него. У Латыпова 11-й ход, они там в секундах. Но биатлонист — это не только гонщик, который быстро бегает, но и тот, кто точно стреляет. Поэтому стрельбой ни Логинов, ни Латыпов сегодня не порадовали. Не то что не порадовали, а очень огорчили», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».
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