Тарьей Бё поделился эмоциями после победы в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

«Чувствую себя восхитительно. Знал, что могу выиграть. Не каждый сезон я чувствовал, что всё зависит только от меня. Сегодня знал, что меня не опередит никто, как бы хорошо они ни стреляли. И это приятно для «старичка».



Предыдущие выходные прошли хуже, чем хотелось бы, учитывая предсезонную подготовку, где у меня всё было очень хорошо. Хотел взять реванш и сосредоточился на том, чтобы быть в хорошем настроении, а это самое важное. Если мне это удаётся, всё, как правило, идёт хорошо.



На протяжении всей карьеры я был сосредоточен на том, чтобы побеждать. Но, как мне кажется, я выигрывал слишком мало. Из-за Йоханнеса и Мартена Фуркада остальным было очень сложно проявить себя. Остался только один из них, но он мой брат, так что надеюсь, что он выйдет на старт. Самое смешное, что, даже если бы он отстрелял чисто, я бы обошёл его», — приводит слова Бё NRK.

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Йоханнес Бё в спринте финишировал третьим.