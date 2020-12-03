Михаил Шашилов поделился планами по формированию состава на женскую эстафету в Контиолахти

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов поделился ожиданиями от выступления национальной команды на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), а также рассказал о работе по формированию состава на эстафету.



«Хотелось бы, что Евгения Павлова не ошибалась. Светлана Миронова набирает обороны, Казакевич подрастёт еще, Гореева тоже, будем ещё подключать Настю Шевченко.



Как буду выбирать состав на эстафету? Проверим, в каком состоянии народ. Павлова — первый этап, Кайшева — четвёртый, а дальше будем думать, — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».



Напомним, в данный момент проходит женская спринтерская гонка. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований.



Женская эстафета состоится 5 декабря.

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