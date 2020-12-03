Дмитрий Васильев: паниковать не будем, но пока картинка не очень красивая

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результат мужской сборной России по биатлону в спринте на втором этапе Кубка мира в Контиолахти.



«Сложно сказать, тренеры знают лучше. Что касаемо Логинова и Елисеева, то даже тренерам сложно за них отвечать, потому что они готовились отдельно. Хотя я не понимаю, почему Елисеев готовился отдельно. Что он такого героического совершил, чтобы ему разрешили готовиться отдельно? Ну да ладно.



Что касается остальных, Латыпов довольно неплохо ногами отработал, но стрельба у всех никакая, не могут они стрелять. У Логинова три промаха стоя — никуда не годится. Понимаю, что ветер гуляет, но всё равно.



Не будем выводы пока делать, начало сезона. Надеемся, что команда сама разберётся со своими ошибками. Паниковать не будем, но пока картинка не очень красивая», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Елисеев — о результате на втором этапе КМ: не хватило сил. В мышцы добавили свинца