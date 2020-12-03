Воронина: хочется бежать быстрее, работать лучше. Но, к сожалению, получается только так
Российская биатлонистка Тамара Воронина прокомментировала результат спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Россиянка, не допустив ни одного промаха, финишировала 27-й, проиграв победительнице Ханне Эберг ходом более полутора минут.
«Хочется бежать быстрее, работать лучше. Но, к сожалению, пока получается только так. Я не болела, по трассе все работают одинаково. Так готова на данный момент, но буду стремиться к лучшему, стараться быть быстрее.
Работаем и над тактическими, и над техническими моментами – стараемся понять, как можно ускорить моё передвижение. Всегда хочется показать лучший результат, начинаешь искать ошибки и пытаться их исправить», — сказала Воронина в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ханна Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти, Миронова — десятая
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