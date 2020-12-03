Казакевич — о спринте на втором этапе КМ: гонка сложилась удачно, но есть куда расти

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала результат в спринтерской гонке на втором этапе Кубка в Контиолахти. Напомним, к финишу она пришла 13-й.



«Спасибо всем тренерам, всем специалистам, которые мне помогали. Сегодня необычная погода. Пошёл снег — скольжение было другим. Но состояние позволяет бороться и работать дальше.



Думаю, гонка сложилась в целом удачно, но есть куда расти. В каждой гонке можно улучшать и улучшать все показатели», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».



Отметим, лучшая из россиянок, Светлана Миронова, заняла 10-е место. Победительницей стала шведская биатлонистка Ханна Эберт, серебро — у француженки Анаис Шевалье. Бронзу завоевала ещё одна шведка, Эльвира Эберг.

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