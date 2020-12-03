Польховский: таких выступлений раньше не было. Сделаем выводы

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал результаты мужской сборной России в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Российские биатлонисты не смогли попасть в топ-30. Такой результат стал худшим в истории команды.



«Не только я переживаю. Таких выступлений раньше не было. Сделаем выводы, но многое нам понятно. Не удалось встретиться с ребятами, но завтра встретимся.



Беседовал ли с Елисеевым? Пока не удалось поговорить с ним. Похоже, он наступил на одни и те же грабли. Полагаю, что его позиция требует коррекции. На первом круге он всегда борется с лидерами. Да и на втором. Говорю ещё раз: у меня есть понимание того, почему не получилось», — сказал Польховский в эфире Матч ТВ.

Мужская сборная России по биатлону провела худший спринт в истории