Польховский: таких выступлений раньше не было. Сделаем выводы
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал результаты мужской сборной России в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Российские биатлонисты не смогли попасть в топ-30. Такой результат стал худшим в истории команды.
«Не только я переживаю. Таких выступлений раньше не было. Сделаем выводы, но многое нам понятно. Не удалось встретиться с ребятами, но завтра встретимся.
Беседовал ли с Елисеевым? Пока не удалось поговорить с ним. Похоже, он наступил на одни и те же грабли. Полагаю, что его позиция требует коррекции. На первом круге он всегда борется с лидерами. Да и на втором. Говорю ещё раз: у меня есть понимание того, почему не получилось», — сказал Польховский в эфире Матч ТВ.
Мужская сборная России по биатлону провела худший спринт в истории
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