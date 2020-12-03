Ханна Эберг: думаю, маме и папе сейчас очень трудно держать себя в руках
Шведская биатлонистка Ханна Эберг поделилась эмоциями после победы в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Её младшая сестра, Эльвира Эберг, допустила один промах и финишировала третьей (+27,9).
«Думаю, что маме и папе сейчас очень трудно держать себя в руках дома. Это просто фантастика. Я очень уверена в себе. Во время стрельбы, даже когда подул ветер, я сохраняла спокойствие. Я просто немного подождала, а потом начала стрелять. Всё было, как обычно», — приводит слова Эберг SVT.
Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, она заняла 10-е место. Ирина Казакевич пришла к финишу 13-й, Тамара Воронина заняла 27-е место, Евгения Павлова — 44-е, Ульяна Кайшева — 54-е. Анастасия Гореева финишировала 79-й.
Евгения Павлова: стрельба? Спросите тренера. Мне некомфортно в команде
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