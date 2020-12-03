Эльвира Эберг прокомментировала третье место в спринте на этапе КМ в Контиолахти

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг, занявшая третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), поделилась эмоциями.



«Я так счастлива. Знала, что у меня есть потенциал, но раскрывать его – просто прекрасное чувство. Хорошо стартовала, и мне сказали, что у меня всё здорово получается. Сегодня хорошо стреляла. Очень рада, что у меня получилось», — приводит слова Эльвиры SVT.

Напомним, лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, она заняла 10-е место. Ирина Казакевич пришла к финишу 13-й, Тамара Воронина заняла 27-е место, Евгения Павлова — 44-е, Ульяна Кайшева — 54-е. Анастасия Гореева финишировала 79-й.



Победу в спринте одержала сестра Эльвиры, Ханна Эберг. Второе место у француженки Анаис Шевалье.