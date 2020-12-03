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Польховский объяснил скандальные слова Павловой

Польховский объяснил скандальные слова Павловой
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал слова Евгении Павловой, которая сразу после спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти сообщила, что ей неуютно в команде.

«Я лично разговаривал с Павловой. Она живёт в одноместном номере, так как мы находимся на самоизоляции и допускаются только минимальные контакты. Тренеры тоже на самоизоляции, так что собрания не проводим. Поэтому для меня это неожиданная информация.

Думаю, Евгения сказала это на эмоциях. Она сегодня не справилась со стрельбой, хотя может и готова стрелять. Немножко не получается, и я думаю, что в этом причина», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Павлова пришла к финишу 44-й. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, финишировав десятой.

Польховский: таких выступлений раньше не было. Сделаем выводы
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