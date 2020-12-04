Антон Бабиков отреагировал на пьяную выходку Юрия Шопина
Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал об отношении к алкоголю и прокомментировал скандал с Юрием Шопиным, который был исключён из состава сборной и дисквалифицирован за пьяную выходку. По словам комментатора Дмитрия Губерниева, Юрий отказался сдавать тест и угрожал допинг-офицеру, находясь в невменяемом состоянии.
«К алкоголю отношусь отрицательно. Вообще не употребляю. Не грозит ли мне то, что случилось с Шопиным? Не грозит. Но Юра талантливый спортсмен, желаю ему определиться с тем, чего он хочет, обрести максимальную мотивацию и добиться своего», – приводит слова Бабикова сайт «Матч ТВ».
Вчера, 3 декабря, Антон занял 55-е место в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
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