Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Антон Бабиков отреагировал на пьяную выходку Юрия Шопина

Антон Бабиков отреагировал на пьяную выходку Юрия Шопина
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал об отношении к алкоголю и прокомментировал скандал с Юрием Шопиным, который был исключён из состава сборной и дисквалифицирован за пьяную выходку. По словам комментатора Дмитрия Губерниева, Юрий отказался сдавать тест и угрожал допинг-офицеру, находясь в невменяемом состоянии.

«К алкоголю отношусь отрицательно. Вообще не употребляю. Не грозит ли мне то, что случилось с Шопиным? Не грозит. Но Юра талантливый спортсмен, желаю ему определиться с тем, чего он хочет, обрести максимальную мотивацию и добиться своего», – приводит слова Бабикова сайт «Матч ТВ».

Вчера, 3 декабря, Антон занял 55-е место в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Календарь Кубка мира по биатлону
Пьяный биатлонист сборной России угрожал допинг-офицеру. Шопин попадается уже не впервые
Союз биатлонистов России не стал снова жалеть 27-летнего спортсмена.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020