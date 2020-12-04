Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Каминский — о 33-м месте Елисеева в спринте: не знаю, что у него в голове

Каминский — о 33-м месте Елисеева в спринте: не знаю, что у него в голове
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выступление Матвея Елисеева в спринте на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Елисеев занял 33-е место, не допустив ни одного промаха.

«Елисеев готовился самостоятельно, но я за него тоже отвечаю. Его вырубило на трассе? Пока с ним не говорил, не знаю, что у него в голове. Не сказал бы, что он первый круг быстро начал, может быть, второй круг у него был быстрее, чем нужно», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Контиолахти, Финляндия
Расписание соревнований (оставшиеся гонки)
5 декабря
15:20 — гонка преследования, мужчины.
17:15 — эстафета, женщины.

6 декабря
14:45 — эстафета, мужчины.
17:15 — гонка преследования, женщины.

Кубок мира по биатлону 2020-2021.

Латыпов — о четырёх промахах в спринте: в скорости добавляю — стрельба пропадает
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020