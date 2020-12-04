Каминский — о 33-м месте Елисеева в спринте: не знаю, что у него в голове

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выступление Матвея Елисеева в спринте на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Елисеев занял 33-е место, не допустив ни одного промаха.

«Елисеев готовился самостоятельно, но я за него тоже отвечаю. Его вырубило на трассе? Пока с ним не говорил, не знаю, что у него в голове. Не сказал бы, что он первый круг быстро начал, может быть, второй круг у него был быстрее, чем нужно», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Контиолахти, Финляндия

Расписание соревнований (оставшиеся гонки)

5 декабря

15:20 — гонка преследования, мужчины.

17:15 — эстафета, женщины.

6 декабря

14:45 — эстафета, мужчины.

17:15 — гонка преследования, женщины.

Кубок мира по биатлону 2020-2021.