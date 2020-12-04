Арнд Пайффер назвал сборную России конкурентоспособной

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер прокомментировал выступление в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Он занял второе место.

«Не ожидал от себя такого результата! На прошлой неделе в спринте у меня был один промах, и это был перебор. В этой гонке я хотел реабилитироваться и отработать без ошибок на огневом. На „стойке“ немного волновался, но вовремя собрался, и обошлось без промахов.



Эрик Лессер, Бени Долль и я любим трассу в Контиолахти. На чемпионате мира в 2015 году у нас были здесь довольно хорошие результаты, поэтому на каждый старт в Контиолахти мы выходим в приподнятом настроении.



Думаю, мы можем бороться в эстафете за пьедестал, но, конечно, это будет непросто. Норвежская команда очень сильна, французская тоже. Кроме них есть ещё много конкурентоспособных сборных — Россия, к примеру. Но мы в хорошей форме, стрельба наладилась, так что будем бороться за топ-3», — цитирует Пайффера Biathlon.com.ua.

Победителем спринтерской гонки стал норвежец Тарьей Бё. Тройку призёров замкнул его брат Йоханнес.