Арнд Пайффер назвал сборную России конкурентоспособной

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер прокомментировал выступление в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Он занял второе место.
«Не ожидал от себя такого результата! На прошлой неделе в спринте у меня был один промах, и это был перебор. В этой гонке я хотел реабилитироваться и отработать без ошибок на огневом. На „стойке“ немного волновался, но вовремя собрался, и обошлось без промахов.
Эрик Лессер, Бени Долль и я любим трассу в Контиолахти. На чемпионате мира в 2015 году у нас были здесь довольно хорошие результаты, поэтому на каждый старт в Контиолахти мы выходим в приподнятом настроении.
Думаю, мы можем бороться в эстафете за пьедестал, но, конечно, это будет непросто. Норвежская команда очень сильна, французская тоже. Кроме них есть ещё много конкурентоспособных сборных — Россия, к примеру. Но мы в хорошей форме, стрельба наладилась, так что будем бороться за топ-3», — цитирует Пайффера Biathlon.com.ua.
Победителем спринтерской гонки стал норвежец Тарьей Бё. Тройку призёров замкнул его брат Йоханнес.
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