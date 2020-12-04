«Проигрывать сразу 20 секунд неинтересно». Елисеев ответил на вопрос о смене тактики

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Елисеев занял 33-е место, не допустив ни одного промаха.
Елисеева спросили, может ли он ради эксперимента специально стартовать медленнее, чтобы не терять сил в конце дистанции.
«И это пробовал, но так это не работает. Проигрывать на первом круге 20 секунд и сразу выключаться из борьбы — та ещё тактика. Неинтересная», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Контиолахти, Финляндия
Расписание соревнований (оставшиеся гонки)
5 декабря
15:20 — гонка преследования, мужчины.
17:15 — эстафета, женщины.
6 декабря
14:45 — эстафета, мужчины.
17:15 — гонка преследования, женщины.
Новости Кубка мира по биатлону 2020-2021.
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