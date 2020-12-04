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«Проигрывать сразу 20 секунд неинтересно». Елисеев ответил на вопрос о смене тактики

«Проигрывать сразу 20 секунд неинтересно». Елисеев ответил на вопрос о смене тактики
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Елисеев занял 33-е место, не допустив ни одного промаха.

Елисеева спросили, может ли он ради эксперимента специально стартовать медленнее, чтобы не терять сил в конце дистанции.

«И это пробовал, но так это не работает. Проигрывать на первом круге 20 секунд и сразу выключаться из борьбы — та ещё тактика. Неинтересная», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Контиолахти, Финляндия
Расписание соревнований (оставшиеся гонки)
5 декабря
15:20 — гонка преследования, мужчины.
17:15 — эстафета, женщины.

6 декабря
14:45 — эстафета, мужчины.
17:15 — гонка преследования, женщины.

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