«Проигрывать сразу 20 секунд неинтересно». Елисеев ответил на вопрос о смене тактики

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Елисеев занял 33-е место, не допустив ни одного промаха.

Елисеева спросили, может ли он ради эксперимента специально стартовать медленнее, чтобы не терять сил в конце дистанции.

«И это пробовал, но так это не работает. Проигрывать на первом круге 20 секунд и сразу выключаться из борьбы — та ещё тактика. Неинтересная», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Контиолахти, Финляндия

Расписание соревнований (оставшиеся гонки)

5 декабря

15:20 — гонка преследования, мужчины.

17:15 — эстафета, женщины.

6 декабря

14:45 — эстафета, мужчины.

17:15 — гонка преследования, женщины.

Новости Кубка мира по биатлону 2020-2021.