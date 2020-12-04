Марте Рёйселанд: то, что делает Эльвира Эберг, пугает

Двукратный призёр Олимпийских игр, девятикратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала успех сестёр Эберг на старте Кубка мира сезона-2020/2021. Шведка Ханна Эберг выиграла спринт на двух этапах и является лидером общего зачёта. Эльвира Эберг стала бронзовым призёром в спринте на втором этапе Кубка мира в Контиолахти.



«Ещё с прошлого года мы знали, что Ханна хороша. А то, что Эльвира делает сегодня, действительно пугает. Будет интересно посмотреть, продержатся ли они так весь сезон. Мы должны навязать борьбу со старта гонки преследования и постараться подняться на пьедестал почёта. В эстафете между Норвегией и Швецией будет упорная дуэль. Это будет весело», — приводит слова Рёйселанд NRK.



На первом этапе Кубка мира Рёйселанд стала второй в спринте, уступив только Ханне Эберг. На втором этапе в спринте норвежка финишировала в шаге от пьедестала.

Эльвира Эберг прокомментировала третье место в спринте на этапе КМ в Контиолахти