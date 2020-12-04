Марте Рёйселанд: то, что делает Эльвира Эберг, пугает

Двукратный призёр Олимпийских игр, девятикратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала успех сестёр Эберг на старте Кубка мира сезона-2020/2021. Шведка Ханна Эберг выиграла спринт на двух этапах и является лидером общего зачёта. Эльвира Эберг стала бронзовым призёром в спринте на втором этапе Кубка мира в Контиолахти.
«Ещё с прошлого года мы знали, что Ханна хороша. А то, что Эльвира делает сегодня, действительно пугает. Будет интересно посмотреть, продержатся ли они так весь сезон. Мы должны навязать борьбу со старта гонки преследования и постараться подняться на пьедестал почёта. В эстафете между Норвегией и Швецией будет упорная дуэль. Это будет весело», — приводит слова Рёйселанд NRK.
На первом этапе Кубка мира Рёйселанд стала второй в спринте, уступив только Ханне Эберг. На втором этапе в спринте норвежка финишировала в шаге от пьедестала.
- 4 декабря 2020
-
11:47
-
11:38
-
11:12
-
10:46
-
10:42
-
10:32
-
09:20
-
09:19
-
08:30
-
01:17
-
00:19
- 3 декабря 2020
-
23:39
-
23:26
-
22:41
-
22:18
-
21:13
-
20:56
-
20:51
-
20:36
-
20:25
-
20:23
-
20:20
-
20:00
-
19:47
-
19:31
-
19:29
-
19:15
-
19:08
-
18:57
-
18:44
-
18:30
-
18:21
-
18:00
-
16:48
-
16:38