Сёстры Фиалковы вернутся на Кубок мира на этапе в Хохфильцене
Словацкие биатлонистки Ивона и Паулина Фиалковы вернутся в строй на третьем этапе Кубка мира, который пройдёт в Хохфильцене с 11 по 13 декабря. Спортсменки вынуждены были пропустить первый и второй этапы в Контиолахти, поскольку пребывали на карантине из-за коронавируса, выявленного у сервисмена сборной Словакии.
«Рада, что наконец-то могу сообщить вам хорошие новости. Все члены нашей команды сдали отрицательный тест, и мы с нетерпением ждём возможности присоединиться к гонкам Кубка мира. Поскольку правилом для допуска к соревнованиям являются два отрицательных теста подряд, нам не удалось успеть на гонки в Финляндии, которые начнутся уже сегодня. Увидимся в Хохфильцене», — написала Ивона Фиалкова в своём «инстаграме».
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