Дмитрий Губерниев — Евгении Павловой: может, сначала надо думать и лишь потом говорить?

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова российской биатлонистки Евгении Павловой, которая решила воздержаться от интервью в эфире «Матч ТВ» после гонок.

«Проклятый Занин (корреспондент Дмитрий Занин. – Прим. ред.) виноват, сказала ему многократная олимпийская чемпионка Евгения Павлова… Ушла на карантин для интервью, перед этим написав Занину, какой он негодяй.



Может, сначала надо думать и лишь потом говорить? Женя, мы телевидение, из нашей песни слов не выкинешь! Надо всего лишь научиться формулировать свои мысли», – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Вчера, 3 декабря, спортсменка после финиша в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти сказала, что ей некомфортно в команде.