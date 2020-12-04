Дмитрий Губерниев — Евгении Павловой: может, сначала надо думать и лишь потом говорить?
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова российской биатлонистки Евгении Павловой, которая решила воздержаться от интервью в эфире «Матч ТВ» после гонок.
«Проклятый Занин (корреспондент Дмитрий Занин. – Прим. ред.) виноват, сказала ему многократная олимпийская чемпионка Евгения Павлова… Ушла на карантин для интервью, перед этим написав Занину, какой он негодяй.
Может, сначала надо думать и лишь потом говорить? Женя, мы телевидение, из нашей песни слов не выкинешь! Надо всего лишь научиться формулировать свои мысли», – написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Вчера, 3 декабря, спортсменка после финиша в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти сказала, что ей некомфортно в команде.
Евгения Павлова объяснила, почему она сказала, что некомфортно чувствует себя в команде
Рекомендуем вам
- 4 декабря 2020
-
11:47
-
11:38
-
11:12
-
10:46
-
10:42
-
10:32
-
09:20
-
09:19
-
08:30
-
01:17
-
00:19
- 3 декабря 2020
-
23:39
-
23:26
-
22:41
-
22:18
-
21:13
-
20:56
-
20:51
-
20:36
-
20:25
-
20:23
-
20:20
-
20:00
-
19:47
-
19:31
-
19:29
-
19:15
-
19:08
-
18:57
-
18:44
-
18:30
-
18:21
-
18:00
-
16:48
-
16:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам