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Дмитрий Губерниев — Евгении Павловой: может, сначала надо думать и лишь потом говорить?

Дмитрий Губерниев — Евгении Павловой: может, сначала надо думать и лишь потом говорить?
Биатлон / Кубок мира 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова российской биатлонистки Евгении Павловой, которая решила воздержаться от интервью в эфире «Матч ТВ» после гонок.

«Проклятый Занин (корреспондент Дмитрий Занин. – Прим. ред.) виноват, сказала ему многократная олимпийская чемпионка Евгения Павлова… Ушла на карантин для интервью, перед этим написав Занину, какой он негодяй.

Может, сначала надо думать и лишь потом говорить? Женя, мы телевидение, из нашей песни слов не выкинешь! Надо всего лишь научиться формулировать свои мысли», – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Вчера, 3 декабря, спортсменка после финиша в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти сказала, что ей некомфортно в команде.

Евгения Павлова объяснила, почему она сказала, что некомфортно чувствует себя в команде
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