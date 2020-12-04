Дмитрий Губерниев оценил состав сборной России по биатлону на эстафету в Контиолахти

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил состав женской сборной России на эстафетную гонку, которая состоится в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) завтра, 5 декабря. В заявку вошли Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Гонка начнётся в 17:15 мск.

«Рабочий, нормальный состав! Будем бороться», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

3 декабря на этапе Кубка мира в Контиолахти состоялась женская спринтерская гонка. Лучшая из россиянок, Светлана Миронова, заняла 10-е место. Ирина Казакевич пришла к финишу 13-й, Тамара Воронина заняла 27-е место, Евгения Павлова — 44-е, Ульяна Кайшева — 54-е. Анастасия Гореева финишировала 81-й.

В Кубке наций женская сборная России занимает шестое место, лидирует Швеция.