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Эльвира Эберг: в Швеции могли бы быть две эстафетные команды с шансом на подиум

Эльвира Эберг: в Швеции могли бы быть две эстафетные команды с шансом на подиум
Биатлон / Кубок мира 0

Бронзовый призёр спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти Эльвира Эберг прокомментировала своё выступление и сделала прогноз на эстафету.

«Я очень горжусь своим достижением. Скорость — это то, что позволяет мне стоять на подиуме, несмотря на промах. Мне действительно пришлось поработать со стрельбой. Честно говоря, в последние дни на тренировках было тяжело.

У нас жёсткая конкуренция. Независимо от того, кто войдёт в эстафету, это будет очень захватывающая командная гонка. Сейчас Швеция действительно хороша. У нас могли бы быть две эстафетные команды, которые имели бы шанс на подиум», — цитирует младшую из сестёр Эберг Expressen.

В спринте Эльвира Эберг впервые в карьере завоевала личную медаль на этапе Кубка мира. Победу в гонке праздновала её старшая сестра — Ханна.

Ханна Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти, Миронова — десятая
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