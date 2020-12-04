Эльвира Эберг: в Швеции могли бы быть две эстафетные команды с шансом на подиум

Бронзовый призёр спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти Эльвира Эберг прокомментировала своё выступление и сделала прогноз на эстафету.
«Я очень горжусь своим достижением. Скорость — это то, что позволяет мне стоять на подиуме, несмотря на промах. Мне действительно пришлось поработать со стрельбой. Честно говоря, в последние дни на тренировках было тяжело.
У нас жёсткая конкуренция. Независимо от того, кто войдёт в эстафету, это будет очень захватывающая командная гонка. Сейчас Швеция действительно хороша. У нас могли бы быть две эстафетные команды, которые имели бы шанс на подиум», — цитирует младшую из сестёр Эберг Expressen.
В спринте Эльвира Эберг впервые в карьере завоевала личную медаль на этапе Кубка мира. Победу в гонке праздновала её старшая сестра — Ханна.
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