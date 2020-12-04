Халили и Гараничев присоединятся к сборной России на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Карим Халили присоединится к сборной России на этапе Кубка мира в Хохфильцене, сообщает пресс-служба СБР на своей странице в «Твиттере». На двух стартовых этапах Кубка России в Ханты-Мансийске и Увате он был лучшим в гонке преследования и суперспринте.

В Австрию Карим отправится вместе с Евгением Гараничевым, чьи тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Расположение команды покинут Семён Сучилов и Пётр Пащенко, стартовавшие на первых двух этапах Кубка мира в Контиолахти.

Напомним, что Гараничев также должен был выступить в Контиолахти, но вынужден был покинуть Финляндию, так как тест на коронавирус его соседа по номеру Антона Бабикова оказался положительным.

В Хохфильцене с 11 по 20 декабря пройдут третий и четвёртый этапы Кубка мира.