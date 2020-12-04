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Фийон Майе: стрельба из положения стоя выбила меня, я приехал на рубеж с Тарьеем Бё

Фийон Майе: стрельба из положения стоя выбила меня, я приехал на рубеж с Тарьеем Бё
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратный чемпион мира Кентен Фийон Майе поделился ожиданиями от гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. В спринте французский биатлонист финишировал 30-м, допустив три промаха.

«Стрельба из положения стоя выбила меня. На второй огневой рубеж я приехал с Тарьеем Бё. Я знал, что он проводит хорошую гонку. Я увлёкся стрельбой, стреляя от него на расстоянии. В итоге допустил два промаха. Это действительно глупо, потому что с самого начала сезона в силе духа я уверен. Но я не уверен в лыжах.

Я надеюсь, что смогу наверстать упущенное, потому что форма постепенно возвращается. Верю, что у меня получится хорошая гонка преследования, и я останусь доволен ею», — цитирует биатлониста Ski-Nordique.

Мужская гонка преследования пройдёт завтра, 5 декабря. Первым со старта уйдёт победитель спринта — норвежец Тарьей Бё.

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