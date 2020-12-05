Татьяна Акимова выиграла спринт на втором этапе Кубка России

Представительница Тюменской области Татьяна Акимова одержала победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка России по биатлону.



Второй стала Екатерина Носкова, представляющая ХМАО-Югра, третьей — Анастасия Егорова из Мурманской области.



Кубок России. 2-й этап. Спринт. 7,5 км. Женщины. Уват



1. Татьяна Акимова (Тюменская область) — 20.55,7 (0)

2. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) — +37,5 (0)

3. Анастасия Егорова (Мурманская область) — +44,4 (0)

4. Наталья Гербулова (Красноярский край) — +45,9 (1)

5. Полина Шевнина (Москва) — +1.13,9 (0).



3 декабря Татьяна Акимова стала второй в суперспринте. На первом этапе Кубка России спортсменка стала победительницей мегамасстарта и гонки преследования. Спринтерскую гонку она завершила с пятым временем.

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