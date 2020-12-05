Идинов выиграл спринт на этапе Кубка России в Увате. Халили показал 28-е время

Представитель Тюменской области Евгений Идинов одержал победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Увате.



Вторым стал Игорь Малиновский, представляющий Омскую область, третьим — Кирилл Стрельцов из Московской области.



Кубок России. 2-й этап. Спринт. 10 км. Мужчины. Уват



1. Евгений Идинов (Тюменская область) — 26.05,6 (1 промах)

2. Игорь Малиновский (Омская область / Камчатский край) — +0,3 (1)

3. Кирилл Стрельцов (Московская область) — +2,3 (2)…

28. Карим Халили (Москва) — +1.29,8 (3).



3 декабря состоялась первая гонка второго этапа Кубка России по биатлону — Карим Халили выиграл суперспринт, Вадим Филимонов показал второе время, Игорь Малиновский стал третьим.

Татьяна Акимова выиграла спринт на втором этапе Кубка России