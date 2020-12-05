Идинов выиграл спринт на этапе Кубка России в Увате. Халили показал 28-е время
Представитель Тюменской области Евгений Идинов одержал победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Увате.
Вторым стал Игорь Малиновский, представляющий Омскую область, третьим — Кирилл Стрельцов из Московской области.
Кубок России. 2-й этап. Спринт. 10 км. Мужчины. Уват
1. Евгений Идинов (Тюменская область) — 26.05,6 (1 промах)
2. Игорь Малиновский (Омская область / Камчатский край) — +0,3 (1)
3. Кирилл Стрельцов (Московская область) — +2,3 (2)…
28. Карим Халили (Москва) — +1.29,8 (3).
3 декабря состоялась первая гонка второго этапа Кубка России по биатлону — Карим Халили выиграл суперспринт, Вадим Филимонов показал второе время, Игорь Малиновский стал третьим.
Татьяна Акимова выиграла спринт на втором этапе Кубка России
Рекомендуем вам
- 5 декабря 2020
-
12:19
-
11:14
-
10:52
- 4 декабря 2020
-
23:47
-
22:52
-
22:20
-
20:00
-
19:08
-
17:01
-
16:46
-
16:27
-
11:47
-
11:38
-
11:12
-
10:46
-
10:42
-
10:32
-
09:20
-
09:19
-
08:30
-
01:17
-
00:19
- 3 декабря 2020
-
23:39
-
23:26
-
22:41
-
22:18
-
21:13
-
20:56
-
20:51
-
20:36
-
20:25
-
20:23
-
20:20
-
20:00
-
19:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам