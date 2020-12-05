Занин: после интервью Павлова написала мне очень неприятные вещи

Корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин рассказал о деталях скандального интервью с российской биатлонисткой Евгенией Павловой, которое состоялось после спринтерской гонки на втором этапе Кубка в Контиолахти.



«После интервью Павлова написала мне очень неприятные вещи. Обидно, что я не понимал, в чём был я виноват. Она сама пришла в микст-зону. Один из вопросов, который лежал на поверхности, что произошло со стрельбой.



Она начала сумбурно формулировать свои мысли, сказала, что в команде ей некомфортно. Я раза три переспросил, что она имеет в виду и в чём это проявляется. Уже потом выяснилось, что она имела в виду, что ей некомфортно стрелять и бежать, но ко мне-то какие претензии?



Я пытался вызвать к ней сочувствие, понять, что с ней происходит. Могу посоветовать Жене читать книжки, чтобы словарный запас был богаче и чтобы мысли формулировались легче и понятнее.



Я предложил ей поговорить после этого, но она отказалась. Я прекрасно проживу без общения с Евгенией Павловой. Мы работаем как посредники между спортсменами и зрителями, поэтому я спрашиваю то, что лежит на поверхности и крутится в головах у людей перед телевизором.



Но она обвинила меня в том, что я на неё давил и душил», – цитирует Занина News.ru.

«Я не знаю, мне некомфортно!» У женской сборной России по биатлону новые проблемы Евгения Павлова откровенным высказыванием снова сотрясает атмосферу в команде.