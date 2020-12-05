Губерниев: проклятый Занин! Павлова совсем иное говорила

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал скандальное интервью корреспондента Дмитрия Занина и российской биатлонистки Евгении Павловой.
«Проклятый Занин! Павлова совсем иное говорила», — написал Губерниев на странице спортсменки в «Инстаграме».
Фото: https://www.instagram.com/pavlovazheniia/
Скандальное интервью было взято Заниным у Павловой сразу же после спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Евгения, показавшая 44-е время, заявила, что ей неуютно в команде.
Ранее ситуацию прокомментировал Занин. «После интервью Павлова написала мне очень неприятные вещи», — сообщил Дмитрий.
Сразу же после скандальных высказываний слова Павловой прокомментировал главный тренер сборной России Валерий Польховский.
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