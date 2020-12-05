Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе КМ по биатлону в Контиолахти

Сегодня, 5 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) пройдёт женская эстафета. Старт запланирован на 17:15 мск.
За сборную России выступят Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.
3 декабря в Контиолахти состоялась женская спринтерская гонка. Лучшая из россиянок, Светлана Миронова, заняла 10-е место. Ирина Казакевич пришла к финишу 13-й, Тамара Воронина заняла 27-е место, Евгения Павлова — 44-е, Ульяна Кайшева — 54-е. Анастасия Гореева финишировала 81-й. После гонки Павлова сказала, что ей некомфортно в команде.
Этап в Контиолахти завершится 6 декабря.
- 5 декабря 2020
-
17:02
-
15:56
-
15:35
-
12:51
-
12:19
-
11:14
-
10:52
- 4 декабря 2020
-
23:47
-
22:52
-
22:20
-
20:00
-
19:08
-
17:01
-
16:46
-
16:27
-
11:47
-
11:38
-
11:12
-
10:46
-
10:42
-
10:32
-
09:20
-
09:19
-
08:30
-
01:17
-
00:19
- 3 декабря 2020
-
23:39
-
23:26
-
22:41
-
22:18
-
21:13
-
20:56
-
20:51
-
20:36
-
20:25