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Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе КМ по биатлону в Контиолахти

Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе КМ по биатлону в Контиолахти
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 5 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) пройдёт женская эстафета. Старт запланирован на 17:15 мск.

За сборную России выступят Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.

3 декабря в Контиолахти состоялась женская спринтерская гонка. Лучшая из россиянок, Светлана Миронова, заняла 10-е место. Ирина Казакевич пришла к финишу 13-й, Тамара Воронина заняла 27-е место, Евгения Павлова — 44-е, Ульяна Кайшева — 54-е. Анастасия Гореева финишировала 81-й. После гонки Павлова сказала, что ей некомфортно в команде.

Этап в Контиолахти завершится 6 декабря.

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