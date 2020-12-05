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Тарьей Бё показал лучший ход пасьюта в Контиолахти. Логинов уступил ему почти 2 минуты

Тарьей Бё показал лучший ход пасьюта в Контиолахти. Логинов уступил ему почти 2 минуты
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Тарьей Бё показал лучший лыжный ход в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Его чистое время прохождения дистанции составило 26 минут 50,5 секунды.

Вторую скорость на дистанции показал его брат Йоханнес Бё. Третий ход у его соотечественника Йоханнеса Дале (+33,7).

Все российские спортсмены по чистому прохождению дистанции проиграли Тарьей Бё более полутора минут.

Биатлон. Кубок мира. Контиолахти, Финляндия.
Мужчины. Гонка преследования. Лыжный ход

1. Тарьей Бё (Норвегия) – 26.50,5
2. Йоханнес Бё (Норвегия) – +26,7
3. Йоханнес Дале (Норвегия) – +33,7
4. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия) – +36,1
5. Арнд Пайффер (Германия) – +39,2
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – +40,3
7. Фабьен Клод (Франция) – +52,4
8. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – +1.04,6
23. Александр Логинов (Россия) – +1.53,0…
31. Эдуард Латыпов (Россия) – +2.15,1…
42. Матвей Елисеев (Россия) – +2.47,1…
58. Антон Бабиков (Россия) – +3.59,5.

Самуэльссон выиграл пасьют на этапе в Контиолахти. Логинов финишировал 24-м
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