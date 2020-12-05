Тренеры сборной России по биатлону назвали состав на мужскую эстафету в Контиолахти
Стал известен состав сборной России на мужскую эстафету на втором этапе Кубке мира, который проходит в Контиолахти (Финляндия). На первом этапе со старта уйдёт Матвей Елисеев, он передаст эстафету Антону Бабикову. Третий этап доверен Эдуарду Латыпову, финишёром команды станет Александр Логинов.
Мужская эстафета пройдёт завтра, 6 декабря. Начало — в 14:45 по московскому времени.
Мужская сборная России неудачно выступает на втором этапе Кубка мира. Так, в состоявшейся сегодня гонке преследования лучший из россиян Латыпов занял 21-е место. Логинов был 26-м, Елисеев – 28-м, Бабиков – 52-м.
Напомним, Бабиков пропускал первый этап Кубка мира из-за положительного результата теста на коронавирус, он не имел возможности тренироваться.
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