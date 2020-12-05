Волков рассказал о готовности биатлонисток сборной России перед стартом эстафеты на КМ

Тренер женской сборной России по биатлону Алексей Волков прокомментировал готовность биатлонисток сборной России в преддверии старта женской эстафеты на втором этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).



«Особо волнения ни у кого. Удалось пострелять в штиль. Есть ветер, и он порывистый. В этом как раз и проблема. Кто умеет работать в такой ситуации? Каждая может. Единственное, нет в голове датчика, который скажет, что ветер стал сильнее.

Павлова говорила, что ей тяжело в команде? Да, поговорил с ней. Бывает. У меня нет никаких обид, главное, чтобы у неё всё устаканилось», — сказал Волков в эфире «Матч ТВ».



Напомним, «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.