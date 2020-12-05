Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Максимов объяснил причину промахов российских биатлонистов на этапе КМ в Контиолахти

Максимов объяснил причину промахов российских биатлонистов на этапе КМ в Контиолахти
Биатлон / Кубок мира 0

Тренер по стрельбе мужской сборной России по биатлону Максим Максимов прокомментировал результаты стрельбы россиян на этапе Кубка мира в Контиолахти.

«Если посмотреть тенденцию промахов, то, с учётом ветровой ситуации, ребята сегодня справились не сказать, что хорошо, но более-менее. Порадовал Эдуард Латыпов — у него лишь два промаха на третьей стрельбе. Логинову не удалось отработать на ноль хотя бы один рубеж, Елисеев, в принципе, справился. Мы пристреливались перед гонкой в середине рубежа, на дистанции же выходило так, что нашим выпадало стрелять в начале рубежа. Ветровая ситуация там другая.

Стандартные ли причины промахов? Причина промахов — ветер», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Самуэльссон выиграл пасьют на этапе в Контиолахти. Логинов финишировал 24-м
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020