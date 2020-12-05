Максимов объяснил причину промахов российских биатлонистов на этапе КМ в Контиолахти
Тренер по стрельбе мужской сборной России по биатлону Максим Максимов прокомментировал результаты стрельбы россиян на этапе Кубка мира в Контиолахти.
«Если посмотреть тенденцию промахов, то, с учётом ветровой ситуации, ребята сегодня справились не сказать, что хорошо, но более-менее. Порадовал Эдуард Латыпов — у него лишь два промаха на третьей стрельбе. Логинову не удалось отработать на ноль хотя бы один рубеж, Елисеев, в принципе, справился. Мы пристреливались перед гонкой в середине рубежа, на дистанции же выходило так, что нашим выпадало стрелять в начале рубежа. Ветровая ситуация там другая.
Стандартные ли причины промахов? Причина промахов — ветер», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».
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