Максимов объяснил причину промахов российских биатлонистов на этапе КМ в Контиолахти

Тренер по стрельбе мужской сборной России по биатлону Максим Максимов прокомментировал результаты стрельбы россиян на этапе Кубка мира в Контиолахти.

«Если посмотреть тенденцию промахов, то, с учётом ветровой ситуации, ребята сегодня справились не сказать, что хорошо, но более-менее. Порадовал Эдуард Латыпов — у него лишь два промаха на третьей стрельбе. Логинову не удалось отработать на ноль хотя бы один рубеж, Елисеев, в принципе, справился. Мы пристреливались перед гонкой в середине рубежа, на дистанции же выходило так, что нашим выпадало стрелять в начале рубежа. Ветровая ситуация там другая.

Стандартные ли причины промахов? Причина промахов — ветер», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».